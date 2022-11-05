إضاءة مبنى وزارة الخارجية بـCOP27 بمناسبة انعقاد قمة المناخ

قررت وزارة الخارجية، إضاءة مبناها بكلمة COP27، بمناسبة انعقاد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

أنظار العالم تتجه لشرم الشيخ

وتتجه أنظار العالم، خلال الساعات المقبلة، إلى شرم الشيخ «مدينة السلام»، التي تستضيف على أرضها، قمة المناخ COP27، بحضور وفود ورؤساء دول وملوك من مختلف أنحاء العالم، لوضع حلول واقعية لمشكلات باتت تهدد وجود البشرية، ناتجة عن آثار التغيرات المناخية، ودخولها حيذ التنفيذ.

وقمة شرم الشيخ هي سنوية تحضرها 198 دولة، من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة تلك المشكلة ومعالجتها، كما يعد المؤتمر جزءا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم، بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

الحكومة تنتهي من كل الاستعدادات

وانتهت الحكومة من كل الاستعدادات المتعلقة بالقمة خلال الأيام القليلة الماضية، سواء بتهجيز قاعة المؤتمرات أو المنطقة الزرقاء والخضراء، وغيرها من الاستعدادات المتعلقة بتحويل مدينة لشرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة، منها تجهيز 52 ألف غرفة سياحية للوفود المشاركة، وتحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى أول مستشفى أخضر، وتطوير شامل للطرق والبنية التحتية بمدينة شرم الشيخ، لاستضافة قمة المناخ التي شعارها «معا للتنفيذ».