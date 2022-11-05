تفاصيل مبادرة السعودية الخضراء.. تعقد على هامش قمة المناخ بمشاركة عدد من القادة والخبراء

أعلنت السلطات السعودية، تفاصيل مبادرة السعودية الخضراء في نسختها الثانية، التي تنطلق 11 نوفمبر الجاري على هامش فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ.

تفاصيل مبادرة السعودية الخضراء

وضمن تفاصيل مبادرة السعودية الخضراء، يعقد منتدى مبادرة السعودية الخضراء، تحت شعار «من الطموح إلى العمل»، ويشهد المنتدى مشاركة نخبة من وزراء الحكومات وقادة وخبراء المناخ حول العالم.

وأوضحت السلطات، أن منتدى مبادرة السعودية الخضراء، يجمع نخبة من خبراء المناخ لمناقشة ما جرى تنفيذه خلال النسخة الأولى من المنتدى العام الماضي لتحقيق شعار «من الطموح إلى العمل» وفقا لموقع المبادرة.

وتشمل تفاصيل مبادرة السعودية الخضراء، عرض رحلة الانتقال الأخضر للمملكة خلال اليوم الأول للمنتدى، وتتركز المناقشات حول مصادر الطاقة المتجددة.

أما اليوم الثاني للمنتدى، يرصد المساعي المطلوبة من جميع شرائح المجتمع لتحقيق مستقبل مستدام للجميع.

وبالإضافة للمنتدى، يقام معرض مبادرة السعودية الخضراء، ويفتح أبوابه أمام العامة 7 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى 18 من الشهر نفسه.

يشار إلى أن منتدى مبادرة السعودية الخضراء يعقد سنويا تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودية، ورئيس مجلس الوزراء.

ويستهدف المنتدى جمع قادة المناخ من أجل مناقشة أفضل الممارسات العملية، وتسليط الضوء على الابتكارات في مجال العمل المناخي.

انطلاق مؤتمر المناخ غدا

وينطلق مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، غدا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكبر عدد من قادة ورؤساء دول العالم والحكومات، وتستمر أعمال المؤتمر حتى 18 نوفمبر الجاري.