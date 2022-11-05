المنشآت السياحية: 90% من المطاعم توافق على عودة مواعيد العمل قبل كورونا

قال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن نتيجة الاستبيان الذي أجرته الغرفة لأعضائها حول مدى موافقتهم على عودة مواعيد عمل المطاعم والمنشآت السياحية لما كانت عليه قبل جائحة كورونا أسفر عن موافقة أكثر من 90% من المطاعم على عودة العمل بمواعيد ما قبل كورونا.

رفع موافقة الجمعية العمومية للغرفة إلى وزير السياحة

وأضاف لـ«الوطن»، أن الغرفة سترفع خلال اجتماعها يوم الاثنين الموافق 7 نوفمبر الجاري، موافقة الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية على عودة مواعيد العمل لما كانت عليه قبل جائحة كورونا إلى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وذلك للعمل مع الجهات الأخرى بالدولة على عودة تلك المواعيد من جديد وإلغاء العمل بالمواعيد الحالية الصادرة بقرار وزارة السياحة رقم 512 لسنة 2021.

عودة العمل بالمواعيد القديمة يرفع من الحركة السياحية الوافدة

وأشار إلى أن عودة مواعيد العمل لما كانت عليه قبل جائحة كورونا سيرفع من الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم بوجه عام ومن الدول العربية بصفة خاصة، فضلا عن أن هذا القرار سيرفع من نسب الإقبال على تناول الوجبات الغذائية والمشروبات بالمنشآت والمطاعم السياحية، لا سيما من الشرائح التي تفضِّل السهر خارج المنزل.

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أن مجلس إدارة الغرفة طالب وزارة السياحة أكثر من مرة بمد مواعيد عمل المطاعم والمنشآت السياحية لما يمثله ذلك من أهمية قصوى لصناعة السياحة بمصر، متابعا: «الطلب الذي ستتقدم به الغرفة هذه المرة مختلفا كونه يمثل رغبة عموم المنشآت والمطاعم والمحال السياحية بمصر»، معربا عن أمله في أن تتم الاستجابة بشكل سريع لهذا المطلب.

يشار إلى أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أجرت استبيانا لكل أعضائها حول مدى رغبتهم في عودة مواعيد العمل لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.