«مستثمرو السياحة»: زيادة الحركة الوافدة لمصر.. والأمان أكثر تواجدا في الغردقة

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن المشاركة المصرية في معرض ريميني السياحي الذي أقيم بمدينة رمينى الإيطالية خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري كانت إيجابية للغاية.

ولفت محمد فلا، إلى أن شركات السياحة والفنادق المصرية اتفقت مع العديد من وكلاء السياحة الإيطالية على زيادة أعداد الرحلات إلى كل من شرم الشيخ والغردقة خلال الفترة المقبلة.

زيادة في أعداد السياح الإيطاليين الوافدين لشرم الشيخ

وأضاف محمد فلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك زيادة في الحركة السياحية من إيطاليا إلى شرم الشيخ خلال الشهور الـ 3 المقبلة، كما بدأت بعض الشركات تسيير رحلات إلى الغردقة خلال الفترة المقبلة.

أوضح أن إيطاليا من الأسواق السياحية الرئيسية في إرسال السياح لمصر لاسيما إلي مدينة شرم الشيخ.

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إلى أن الحركة الوافدة إلى الغردقة خلال الشهر الجاري جيدة، وأن متوسط نسب الإشغال بفنادق المدينة تتجاوز حاليا الـ 80%، لافتًا إلى أن السياح الألمان هم الأكثر تواجدا بالغردقة حاليا يليهم سياح صربيا والتشيك في ظل ندرة تواجد السياح المصريين بسبب بدء العام الدراسي.

زيادة في الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة المقبلة

وتوقع بأن يشهد العام المقبل زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم خاصة من دول أوروبا الشرقية، وفي حال انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية وعادت الحركة السياحية الوافدة من البلدين لمعدلاتها الطبيعية فإنه من المتوقع أن تحقق السياحة خلال عام 2023 ذات المعدلات التي كانت تحققها قبل جائحة كورونا وبالتحديد في عام 2019.

يشار إلى أن ألمانيا تحتل المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح لمصر خلال الشهور الـ 9 من العام الجاري.