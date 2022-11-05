وزير الصحة يزور مستشفى بني سويف التخصصي ويوجه بتفعيل العيادات المسائية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، مستشفى بني سويف التخصصي، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية محافظات الصحية، والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد على أهمية مستشفى بني سويف التخصصي، حيث يخدم عددا كبيرا من سكان المنطقة والمناطق المجاورة، بطاقة استيعابية 302 سرير، تشمل أسرة (الداخلي، الرعاية المركزة والرعاية المتوسطة، داخلي حروق، ما بعد القسطرة، الحضانات).

الوزير يتفقد مبنى العيادات الخارجية

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير بدأ جولته في المستشفى بتفقد مبنى العيادات الخارجية، ويتكون من 3 أدوار، ويضم 26 عيادة تخصصية تشمل (رسم القلب، الباطنة، الجلدية، الأطفال، العظام، النساء، الأشعة، المسالك البولية، تنظيم الأسرة، الكبد، الأسنان، تخاطب، جراحة، غيار طبي) حيث أشاد الوزير بانتظام العمل، كما تفقد المبنى الرئيسي والذي يضم أقسام (القلب، قسطرة القلب، عناية القلب، الأشعة المقطعية، الرنين المغناطيسي).

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أشاد بجودة الخدمات الطبية المقدمة بالأقسام التي تم استحداثها ورفع كفائتها خلال العام الجاري، ومنها (وحدة التغذية العلاجية، الأبحاث الإكلينكية، الأشعة التداخلية، جراحة الأورام، جراحات السمنة، عيادة جراحة الأوعية الدموية)، كما أشاد بالتجهيزات الطبية وغير الطبية.

وأوضح «عبدالغفار»، أن الوزير اطلع على نسب الاشغال بالمستشفى، حيث بلغ متوسط التردد الشهري، على العيادات الخارجية 20 ألف 943 مواطن، والطوارئ 7 آلاف، القسم الداخلي 2076 مواطن، والغسيل الكلوي 36، والرعاية المركزة 240، وإجراء 2017 عملية جراحية، مضيفا أن الوزير وجه بتفعيل العيادات المسائية بصورة منتظمة.

شرح تفصيلي حول الخدمات الطبية

وقال أن الوزير، استمع إلى شرح تفصيلي حول الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى بـ(العيادات الخارجية، الطوارئ، الباطنة، الجراحة، الجراحات التكميلية والحروق، المخ والأعصاب، الرمد، الكبد والمناظير، نساء، حضانات مبتسرين، أوعية دموية، عظام، مسالك، أنف وأذن، أطفال، الأسنان وجراحات الوجه والفكين، الرعايات المتوسطة، القلب).

رافق الوزير خلال جولته اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، قد قام بجولة تفقدية صباح اليوم السبت، بمحافظة بني سويف، وزار عدد من المنشآت الطبية تشمل (مستشفى الواسطى المركزي، مستشفى إهناسيا التخصصي، مشروع تطوير مستشفى بني سويف المركزي، مستشفى صدر بني سويف، مستشفى التأمين الصحي).