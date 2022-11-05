استقبال 20 ألف راكب حتى الآن لحضور قمة المناخ بمطار شرم الشيخ

أعلن مصدر مسؤول بمطار شرم الشيخ الدولي عن توافد ما يقرب من 20 ألف سائح، ووصول وفود 10 دول مشاركة في قمة مؤتمر المناخ COP27 التي تنطلق غدا بشرم الشيخ ضمن 59 رحلة من مختلف الدول العربية والأفريقية والأجنبية، بالإضافة إلى 19 رحلة محلية.

إجراءات تأمين الركاب

وأشار المصدر إلى أنه تم اتخاذ إجراءات مشددة لتأمين وصول الراكبين وخروجهم من مطار شرم الشيخ، حيث يتم استقبال الوفود المشاركة إلى «كونتينر» حاويات ملحقة بالمطار وتقديم مطوية بروشور لهم عن قمة المناخ ومعالم شرم الشيخ.

تعقيم الركاب

كما تخضع الوفود المشاركة إلى عملية تعقيم للحماية من الأمراض المعدية، حيث يدخل الراكب من خلال صالتين 1 و2 وتخضع الحقائب الخاصة به لعملية التعقيم ويمر الراكب من بوابة حرارية للتأكد من عدم ارتفاع درجة حرارته أو إصابته بأي أمراض معدية كما يقدم الراكب شهادة تطعيم ضد الفيروسات وخاصة الحمى الصفراء من دول أفريقيا قبل عشر أيام من سفره.

يذكر أنه تم تطوير ورفع كفاءة مطار شرم الشيخ منها توسعة صالتي الركاب 1و2 ورفع كفاءة أماكن انتظار السيارات وتم تجهيز مبنى الركاب الجديد بمطار شرم الشيخ بأحدث نظم تأمين حقائب المسافرين.