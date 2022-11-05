أحمد موسى: مصر تتحدث عن نفسها من شرم الشيخ.. وتنظيم عالمي لقمة المناخ

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تستقبل زعماء وقادة العالم غدا، في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 113 ملكا ورئيس دولة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيشارك في القمة العالمية، وسيزور مصر الجمعة المقبلة، متابعا: «العالم هنا في شرم الشيخ في مدينة السلام الباسلة العامرة الآمنة الجميلة المبهرة، كل شيء 100% ومليون%».

موسي: المؤتمر سيتحدث أيضا عن وجود الآليات الدولية لإنقاذ الكرة الأرضية

أضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القمة تناقش الوصول إلى حلول لإنقاذ العالم من مخاطر التغير المناخي، لافتا إلى المؤتمر سيتحدث عن وجود الآليات الدولية، لإنقاذ الكرة الأرضية.

موسي: 40 ألف مشارك في القمة

وأوضح أن القمة سيشارك فيها 40 ألف مشارك، من 168 دولة، بالإضافة إلى 5 آلاف مراسل إعلامي من جميع أنحاء العالم، و500 وسيلة إعلامية عالمية من أنحاء الدنيا، مشددا على أن قمة المناخ، الحدث الأبرز والرئيسي وأنظار العالم تتجه إلى مدينة شرم الشيخ، قائلا: «تجمع لم يحدث إلا في جمعية الأمم المتحدة».

وأشار إلى أن مدينة شرم الشيخ، استعدت وتزينت لاستقبال وفود مصر وزعماء العالم، من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن وجود العديد من الشركات الراعية للمؤتمر.

وأوضح أن مكاسب مصر كثيرة من تنظيم قمة المناخ، منها تنشيط حركة السياحة، موضحا أن الإعلام الدولي يتحدث عن مصر وقمة المناخ.

كما أكد أن مصر مستهدفة، إلا أن القمة تأتي في الوقت المثالي للعالم أجمع، للخروج بالقرارات لمواجهة الآثار الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي، مشيرا إلى وجود مظاهرات ومسيرات سلمية خرجت من أبناء قارة إفريقيا في شرم الشيخ رافعة لافتات تطالب بتطبيق العدالة بشأن إنقاذها من عواقب التغيرات المناخية والتعبير عن طموحات القارة السمراء المنتظرة من عقد المؤتمر في مدينة السلام.

ولفت إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيصل غدا للمشاركة في قمة المناخ، وعدد كبير من ملوك وأمراء العالم العربي، قائلا: «علينا الفخر ببلدنا مصر، وبكرة هتكون بداية أعمال المؤتمر، والافتتاح الاثنين، ثم انطلاق الجلسة الافتتاحية، بالإضافة إلى عقد لقاءات ومائدة مستديرة.. مصر تتحدث عن نفسها من مدينة السلام وهي شرم الشيخ».