رئيس «القابضة للمياه»: نضع كل إمكاناتنا لإنجاح قمة المناخ في شرم الشيخ

عقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا بمدينة شرم الشيخ للاطمئنان على الاستعدادات النهائية للخطة الخاصة بتأمين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP 27.

حضر الاجتماع اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

«رسلان» يتفقد أماكن تمركزات المعدات

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أثناء تفقده أماكن تمركزات المعدات بالمدينة، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تضع كل إمكاناتها لدعم إنجاح المؤتمر والظهور بالمظهر اللائق الذي يتفق وعظمة وحضارة مصر أمام دول العالم في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه مصر، كما تفقد موقع محطة معالجة الصرف الصحي والتي جرى رفع كفاءتها لتواكب أحدث معايير السلامة البيئية.

6 نقاط لتمركز المعدات

ومن جانبه، أوضح اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، أن خطة التأمين تعتمد على وضع 6 نقاط لتمركز المعدات في أماكن مدروسة بعناية فائقة لإحكام التعامل مع شبكات المياه والصرف الصحي بالمدينة من خلال 45 سيارة مجهزة بالأطقم الفنية المدربة، كما أنه جرى تأمين كافة الاحتياجات المطلوبة للمحطات من شركتي مياه القاهرة والجيزة بالإضافة إلى معدات الدعم الفني.