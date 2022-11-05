الفائزة بالمشروعات الخاصة بالمرأة في المبادرة الوطنية: صممت جهازا يقلل التلوث

قالت الدكتورة منى طمان، الفائزة بجائزة تدوير النفايات الإلكترونية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إنها حصلت على المركز الأول من المشروعات الخاصة بفئة المرأة، إذ صممت جهاز «قاطع ثلاثي الأبعاد»، والوفيات مثل الطابعات، أحد أجزاء جهاز الكمبيوتر، وماكينات التصوير.

جمع الأجزاء الإلكترونية غيرالمستخدمة

وأضافت الفائزة بجائزة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، خلال حوار لها ببرنامج « الستات ميعرفوش يكدبوا»، والمذاع على شاشة «cbc»، أنها تقوم بجمع الأجزاء المتبقية من الأجهزة الإلكترونية وغير المستخدمة، للتقليل من حدة الضرر الذي تخلفه هذه المواد الملوثة للبيئة، والتي لا تحلل بسهولة وتشكل خطورة كبيرة على البيئة.

وأشارت إلى أن الجهاز قاطع ثلاثي الأبعاد، صممته من خلال النفايات الإلكترونية التي جمعتها، موضحة أن المشروع يعمل من خلال إدخال بعض التصميمات الخاصة على جهاز الكمبيوتر فيقوم بتقطيع النفايات حسب الشكل المطلوب، ويتم استخدامه في الديكورات المختلفة، موضحة أن هذا الجهاز كانت الدولة تستورده من الخارج، ثم تطور الأمر ليصنع بإنتاج مصري ولكن كانت تكلفته باهظة الثمن.

مراحل تصميم المشروع

أوضحت الفائزة بجائزة تدوير النفايات الإلكترونية، أن تصميم المشروع مر بمرحلتين وهما، تصميم الجهاز نفسه وذلك من خلال النفايات الإلكترونية، والمرحلة الثانية، هي برمجة التميمي من خلال توصيله بالكمبيوتر، فيقوم بعملية تقطيع المادة المحددة.

أشارت إلى أن التصميم لا يعمل من أجل التقطيع فقط، وإنما بإمكانه الرسم والتصميم، أو طباعة الـ3D.