تفاصيل مشروع تدوير النفايات الإلكترونية بالمنوفية.. يعتمد على إنترنت الأشياء

كشفت الدكتورة إيمان شكر الأستاذ المساعد بقسم الصحة العامة بكلية التمريض جامعة المنوفية، عن فكرة مشروع تدوير النفايات الإلكترونية بطريقة صديقة للبيئة، مشيرة إلى أنها لم تُنفذ من قبل على مستوى العالم العربي، وقررت بناء المصنع الذي سيتم به إعادة التدوير على مساحة 20 فدانًا، مؤكدة أن فكرة المشروع كانت ضمن الستة مشروعات النهائية عن محافظة المنوفية التي تم ترشيحها لجائزة مشروعات المناخ.

تفاصيل المشروع

وأضافت «شكر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المصنع سوف يعتمد في استخدامه على الطاقة الشمسية، وسيتوفر به ترشيد المياه حيث صنابير المياه سوف تصنع بخاصية اللمس؛ لغلقها بشكل تلقائي، وسوف يعتمد المصنع اعتمادًا كليًا على التكنولوجيا وليس به أي تدخل يدوي، حيث سوف يعتمد على إنترنت الأشياء.

وأوضحت، أنه عند التحدث عن تجميع النفايات الإلكترونية فإننا سوف نلجأ إلى برامج في الهاتف المحمول ستكون مصممة بطريقة خاصة تخدم فكرة المشروع، وأما عن مرحلة فرز النفايات الإلكترونية قالت إنه سوف يتم بالفرز الإلكتروني وباستخدام الإنسان الآلي.

إيمان: البيئة سوف تستفيد من المشروع

وأشارت الأستاذ المساعد بقسم الصحة العامة بكلية التمريض، إلى أن البيئة سوف تستفيد استفادة كبيرة للغاية من هذا المشروع، حيث أن جميع المنازل تحوي العديد من الأجهزة الكهربائية غير الصالحة للاستهلاك ويوجد بها العديد من المواد السامة التي يجب التخلص منها، ويتم التخلص منها عن طريق إلقاء تلك المواد السامة في المياه، ومن ثم تلوث البيئة.

وأكدت، أن تلك التجربة كانت تجربة حية بالنسبة لها، حيث أنها ذهبت إلى القرى ورأت أن التخلص من تلك المواد السامة يكون بالمياه، وبالتالي فإنه بعد تنفيذ هذا المشروع سوف تقلل من تلوث البيئة، وتقلل من الاحتباس الحراري.

وأضافت أن الطاقة التي سوف تستخدم في إعادة التدوير سوف تكون أقل تلوثا للبيئة من الطاقة المستخدمة في صناعة المعدن الأصلي بنسبة 95 %، وأما بالنسبة للمستهلك فإن فكرة المشروع تهدف إلى إعدام المعلومات التي كانت يحويها الهاتف المحمول من قبل، وبالتالي فلن يشعر المستهلك بالخوف عند بيع هاتفه لإعادة تدويره.

وأشارت إلى أن فكرة المشروع تهدف إلى زيادة اقتصاد الدولة، حيث إن الهواتف المحمولة تحتوي على ذهب ونحاس، فمثلًا عند إعادة تدوير مليون هاتف محمول سوف نحصل على 37 كيلو ذهب و 380 طن نحاس.