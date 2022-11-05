إصابة 38 شخصا إثر اندلاع حريق في مبنى سكني بنيويورك

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، إصابة عشرات الأشخاص إثر حريق نشب في مبنى سكني بمدينة نيويورك، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

اثنان في حالة خطرة

وأوضحت شبكة ABC نيوز الأمريكية، أن الحريق اندلع في الطابق الـ 20 داخل مبنى شاهق وسط منطقة مانهاتن في نيويورك، مضيفة أنه جرى نقل 38 شخصا إلى المستشفى بسبب الحريق، بينهم اثنان في حالة خطرة.

ونوهت السلطات بأنه تمت السيطرة على الحريق في غضون ساعة، دون أن تعطي أي تفاصيل أخرى.