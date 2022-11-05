3 أحداث وقعت في أمريكا خلال 24 ساعة.. القطاع الصحي يواجه 3 فيروسات

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من أبرزها، 3 أحداث سياسية واقتصادية وصحية من أهمها، إعلان رئيس البلاد، جو بايدن، إن الملياردير، إيلون ماسك، اشترى منصة تبث الأكاذيب في أنحاء العالم، فيما أمهلت لجنة «لجنة 6 يناير»، رئيس الإدارة الأمريكية السابقة دونالد ترامب مهلة حتى الأسبوع المقبل لتقديم وثائق

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك اشترى منصة تبث الأكاذيب في أنحاء العالم، في إشارة إلى موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الموظفين المسرحين عُرض عليهم مكافأة نهاية الخدمة لمدة 3 أشهر

وفي وقت سابق، علق ماسك، على عمليات التسريح في «تويتر»، وقال عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة، إن الموظفين المسرحين عُرض عليهم مكافأة نهاية الخدمة لمدة 3 أشهر.

وقال الملياردير الأمريكي، أن المبلغ أكثر بنسبة 50% من التعويض القانوني، مؤكدا أن التزام موقع «تويتر» القوي بمراقبة المحتوى سيظل دون تغيير مطلقا.

تقليص 15%من أفراد إدارة «السلامة والنزاهة» في الشركة

وكان رئيس إدارة السلامة والنزاهة في شركة «تويتر» يوئيل روث، أشار في وقت سابق، إلى أن عملية التسريح الشاملة، أسفرت عن تقليص 15%من أفراد إدارة «السلامة والنزاهة»، مما أدى إلى تراجع في مستوى خدمة العملاء وتغييرا طفيفا في الإشراف على المحتوى.

وأوضح روث، أن نسبة التسريح في إداراة «السلامة والنزاهة»، معتدلة نسبيا" مقارنة بالتسريح الإجمالي في عدد موظفي شركة «تويتر»، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

بدورها، أمهلت لجنة التحقيق في أحداث اقتحام مبنى «الكابيتول» االأمريكي المعروفة باسم«لجنة 6 يناير»، رئيس الإدارة الأمريكية السابقة دونالد ترامب مهلة حتى الأسبوع المقبل لتقديم وثائق تم استدعاء المسؤول السابق في وقت سابق بشأنها.

وقالت اللجنة في بيان، إن ترامب، لا يزال قيد الاستدعاء للإدلاء بشهادته اعتبارًا من 14 نوفمبر الجاري، وفقا لما ذكرته «سي إن إن» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي القطاع الصحي، قال خبراء أمريكيون، إن انتشار 3 فيروسات تنفسية: «كورونا- الإنفلونزا - الفيروس المخلوي التنفسي» بشكل متزامن، يعرض المستشفيات لضغوط كبيرة، فيما لا يوجد حتى الآن لقاح ضد الفيروس الأخير.

للمرة الأولى.. تعرض الكثير من الأطفال لفيروسات الجهاز التنفسي

وأوضح مدير المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي، خوسيه روميرو، أن المركز يشك في تعرض الكثير من الأطفال لبعض فيروسات الجهاز التنفسي للمرة الأولى، مشيرا في مؤتمر صحفي، إلى تسجيل نظام مراقبة الأعراض الشبيهة بالزكام في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية نشاطا مرتفعا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف روميرو، أن البلاد سجلت وفاة طفلين حتى الآن، مشيرا إلى ان الولايات المتحدة الأمريكية، تشهد أعلى معدل لدخول المستشفيات بسبب الإنفلونزا منذ 10 سنوات.

والضغط على المستشفيات أقوى حاليا في الولايات الشمالية الشرقية وفي ولاية واشنطن شمال غربي الولايات المتحدة الأمريكية.