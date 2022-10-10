نيويورك تايمز: روسيا استهدفت 10 مدن أوكرانية.. وضرب جسر القرم أحرج «موسكو»

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنّ الهجمات الروسية طالت 10 مدن أوكرانية على الأقل، صباح اليوم، إذ هزت سلسلة من الانفجارات مدينة كييف، وانطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد، واصفة الهجوم بأنه الأكبر الذي تعرضت له المدن الأوكرانية منذ شهور.

وقال فيتالي كليتشكو، عمدة كييف، إنّ العاصمة تعرضت لهجوم روسي بعد سماع ما لا يقل عن خمسة انفجارات، بالقرب من وسط المدينة بعد الساعة الثامنة صباحًا بقليل، مضيفا أن الضربات طالت أيضا مدينة خاركيف شمال شرق البلاد، بينما أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بأن صواريخ أصابت دنيبرو، ومركز صناعي، ومدينة جيتومير غرب كييف، ووقعت انفجارات أيضا في ترنوبل وخميلنيتسكي ولفيف في غرب أوكرانيا، وفقا لتقارير إعلامية.

نيويورك تايمز: أوكرانيا كانت تستعد لهجمات انتقامية

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أنّ الأوكرانيين كانوا يستعدون لهجمات انتقامية في أعقاب انفجار يوم السبت الذي دمر جسر كيرتش، الرابط روسيا وشبه جزيرة القرم، لافتة إلى أن الضربة أحرجت موسكو، وتؤثر على قدرتها في عمليات إمداد قواتها في جنوب أوكرانيا، فيما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم بالإرهابي.

وقال مسؤولون أوكرانيون، إنّ هجومًا صاروخيًا روسيًا على مدينة زابوريزجيا الجنوبية أصاب مبنى سكنيًا وعدة منازل خاصة، مسفرًا عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصًا وإصابة 60 أخرين.

«زيلينسكي»: الصباح صعب

وخرج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور، صباح اليوم، قائلًا إنّ «الصباح صعب»، مشيرًا إلى أن الضربات الروسية أصابت منشآت للطاقة في 12 منطقة في جميع أنحاء البلاد.