مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة قادمة من أورلي بفرنسا للمشاركة بمؤتمر المناخ

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم، عددا من الرحلات والتي تُقل الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ من 6 إلى 18 نوفمبر الحالي.

ووصلت إلى مطار شرم الشيخ رحلة شركة Transavia Nederland القادمة من مطار أورلى بفرنسا لأول مرة وعلى متنها 169 راكباً من المشاركين فى مؤتمر المناخ COP 27.

توزيع الهدايا على الركاب

ووزعت العلاقات العامة وخدمات الركاب بالمطار، الهدايا صديقة للبيئة على الركاب وتسهيل إجراءات وصولهم.

كان مصدر مسؤول بمطار شرم الشيخ الدولي قد أعلن أن المطار استقبل 59 رحلة طيران من مختلف الدول العربية والإفريقية والأجنبية، بالإضافة إلى 19 رحلة طيران محلية بما يقرب من 20 ألف راكب وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حيث تم استقبالهم بالهدايا وتقديم بروشور «مطوية» للتعريف بمؤتمر المناخ ومعالم شرم الشيخ.

وأوضح أن الراكبين يخضعون وحقائبهم إلى التعقيم في أماكن مخصصة لهم وهي كونتينر «حاويات» ملحقة بالمطار والكشف عليهم من خلال، كما يقدم الراكب شهادة تثبت أنه حصل على تطعيم ضد الفيروسات وخاصة الحمى الصفراء للقادمين من دول أفريقية.