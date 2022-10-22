وزير الصحة يوجه بزيادة عدد البوابات الحرارية في مطار شرم الشيخ

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي، لمراجعة الاستعدادات النهائية لتنفيذ منظومة التأمين الصحي، لمؤتمر المناخ COP27 المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ، مطلع شهر نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك ضمن جولة ميدانية قام بها الوزير في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لتفقد الحجر الصحي، وعدد من المنشآت الطبية، وأماكن إقامة واستقبال الوفود، في إطار المراجعة الميدانية لاستعدادات منظومة التأمين الصحي، لمؤتمر المناخ «COP27».

وخلال تفقد الوزير للحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدول، وجه بزيادة عدد البوابات الحرارية، لضمان عدم تكدس الوفود المشاركة في المؤتمر، فضلاً عن توجيهه بتخصيص مسارات محددة للضيوف القادمين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد غرف العيادات بالحجر الصحي، للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية.

منشآت شرم الشيخ

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بإطلاع الوفود المشاركة في المؤتمر على المعلومات الخاصة بالخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة بالمنشآت الطبية، وأماكن تلك المنشآت بمدينة شرم الشيخ، من خلال تخصيص رمز «باركود» يتيح تلك المعلومات في الحجر الصحي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير استكمل جولته بتفقد مستشفى شرم الشيخ الدولي، والذي تم تطويره ورفع كفائته بالكامل، بالإضافة إلى تزويدها بجهاز قسطرة متعدد الاستخدام (قلبية، مخية أوعية دموية)، ومناظير (جراحية، جهاز هضمي)، وأجهزة موجات صوتية وأجهزة أشعة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير وجه بتحديد مسارات مخصصة للمترددين على المستشفى، من الوفود المشاركة بالمؤتمر، مشددا على استمرار تقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين المترددين على المستشفى خلال فترة انعقاد فعاليات المؤتمر.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد غرفة التحكم المركزي بمستشفى شرم الشيخ الدولي، والتي تربط المستشفى بكافة قطاعات الوزارة المعنية بتنفيذ خطة التأمين الصحي لمؤتمر المناخ، والتي يتم ربطها بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، حرصاً على سرعة التعامل مع أي أزمات أو حالات طارئة.

التعامل مع حالات الطوارئ

وتابع «عبدالغفار» أنه على هامش الجولة عقد الوزير اجتماعاً مع قيادات الوزارة المرافقين له، حيث وجه بتوفير مكاتب لخدمة العملاء بمداخل قسم الاستقبال بمستشفى شرم الشيخ، للتعامل مع مختلف الجنسيات، وتقديم كافة سبل المساعدة لهم، كما راجع خطط التعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، خلال فترة انعقاد المؤتمر، موجها الشكر للقيادات على ما حققوه من إنجاز خلال فترة وجيزة لتنفيذ خطة التأمين الصحي للمؤتمر.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استكمل جولته بتفقد المركز الإقليمي للإسعاف بشرم الشيخ، لمتابعة جاهزية سيارات الإسعاف المخصصة لتأمين الضيوف المشاركين بالمؤتمر، وخريطة توزيع السيارات على الطرق والمحاور والعيادات وفنادق الإقامة داخل مدينة شرم الشيخ وخارجها، كما تفقد سيارات إسعاف تم تزويدها بكاميرات للمتابعة الميدانية لأي حالات طارئة.

قال «عبدالغفار» إن جولة الوزير تضمنت تفقد أحد مستشفيات الإحالة بمدينة شرم الشيخ، حيث وجه الوزير بسرعة تجهيزه لاستقبال أي حالات مرضية، حال الحاجة لإحالتها إلى المستشفى.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير شهد مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لانش الإسعاف البحري، للاطمئنان على جاهزيته لتأمين وفود المؤتمر بحرياً، كما شهد الوزير محاكاة لحادث «افتراضي» للاطلاع على كيفية التدخل السريع للفرق الإسعافية، لضمان تقديم أفضل الخدمات الإسعافية للمرضى .

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزير للرقابة والمتابعة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، والدكتور حلمي عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور أيمن رخا، وكيل الوزارة بمحافظة جنوب سيناء.