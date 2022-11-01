مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل أولى رحلات طيران «Wizz Air uk» الإنجليزية

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنّ مدينة شرم الشيخ تعود إلى سابق عهدها في مجال السياحة لتحتل المرتبة الأولي في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط والوطن العربي بالكامل تزامنًا استضافة المدينة قمة المناخ في غضون أيام.

وقال المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن السائح الإنجليزي يفصل شرم الشيخ لقضاء العطلات، حيث تتميز المدينة بمقومات طبيعية جعلتها قبلة للسياحة الإنجليزية التي تحتل مرتبة متقدمة بين الجنسيات التي تتوافد على المدينة، مشيرا إلى استقبال أولي رحلات الطيران التابعة لشركة Wizz Air uk الإنجليزية لدى وصولها مطار شرم الشيخ الدولي أمس الأول.

أول رحلة Wizz Air uk

وأوضح المحافظ أن شركة Wizz Air uk هي واحدة من شركات نقل الركاب إلى المدن السياحية في الغردقة وشرم الشيخ، مشيرا إلى أن الرحلة الأولى وصلت مطار شرم الشيخ أمس وعلى متنها 227 راكبًا انجليزيًا، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة أخرى إلى مدينة الغردقة تصل في الأول من نوفمبر.

وتابع أن مسئولي الشركة وعدوا بتسيير عدد 5 رحلات أسبوعيًا من بريطانياً الي مطار شرم الشيخ حتى تكون السياحة الإنجليزية في المرتبة الأولى في شرم الشيخ كسابق عهدها.

استقبال الرحلة

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه جرى استقبال السياح على متن الرحلة التي وصلت في ساعة متأخرة ليلة أمس، وتوزيع هدايا تذكارية ومطبوعات سياحية تابعة لهيئة تنشيط السياحة والترحيب بالسائحين.

حضر حفل الاستقبال غادة شلبي نائب وزير السياحة لشؤون السياحة، وايتن فؤاد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء طيار نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية بوزارة السياحة والدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بشرم الشيخ.