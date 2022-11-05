عضو تنسيقية الأحزاب: تمكين المرأة في العمل بالقضاء حلم تحقق بعد طول انتظار

قالت عبير العريان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة حقوق الإنسان عملت قبل إعداد الاستراتيجية بوقت كافٍ على إنتاج محتوى مناسب لأهمية الاستراتيجية، لافتة إلى أن العائد من الاستراتيجية بدأ يظهر في المجتمع من خلال مبادرات وفعاليات اقتصادية واجتماعية، فالبناء يجري من خلال خطوات متواصلة لتحقيق الهدف النهائي.

المرأة حصلت على جزء كبير من حقوقها

وأوضحت «العريان» في كلمتها خلال فعاليات صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» والمذاع على منصات التنسيقية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المرأة حصلت على جزء كبير من حقوقها ولا بد من وجود حالة من الوعي وأن يكون حقها ناتج عن إرادة شعبية ومجتمعية، مشيرة إلى أن البرلمان يتضمن 27% من النساء ولكن نتمنى التواجد بشكل أكبر.

تمكين المرأة في العمل بالقضاء

وأشارت عبير إلى أن تمكين المرأة في العمل بالقضاء حلم تحقق بعد طول انتظار، مضيفة: «هناك أمور أخرى ومشروعات قوانين خاصة بالمرأة نتمنى سرعة العمل عليها ومنها قانون الأحوال الشخصية الذي سيؤدي لاستقرار الأسرة المصرية»، وحصلت المرأة على 46% من المشروعات التنموية في مبادرة حياة كريمة.

جاء ذلك خلال فعاليات صالون التنسيقية بحضور النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمحامي محمد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الحقانية للحقوق والحريات، والنائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، وعبير العريان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.