«التنسيقية» تشارك في احتفال سفارة الصين بنجاح مؤتمر الحزب الشيوعي الـ 20

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في اللقاء الذي عقدته السفارة الصينية بالقاهرة، احتفالا بنجاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني.

ورحب السفير الصيني لياو ليتشيانج، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورؤساء وقيادات الأحزاب المصرية الحاضرة في المؤتمر، وتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديمه خطاب تهنئة للحزب الشيوعي الصيني بعد نجاح المؤتمر.

وعرض السفير الصيني، أهم نتائج ومخرجات المؤتمر، واستمع لكلمات الأحزاب المصرية، وألقى كلمة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، وعبر فيها عن تهنئة التنسيقية للحزب الشيوعي الصيني على نجاح المؤتمر الـ 20 وإعادة انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينج أمينا عاما للحزب.

وأكد النائب محمود القط، ضرورة محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه وتمويله ومكافحة الفكر المتطرف، وأن يتحمل العالم مسؤولياته تجاه التغيرات المناخية، وأشار إلى ضرورة أن تكون قضايا المياة العابرة للحدود على أسس قانونية ملزمة وتكون أساس للتعايش المشترك وألا يتم تسييس قضايا حقوق الإنسان.

واختتم عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلمته مثمنا للجهود المشتركة لمصر والصين لتحقيق الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

حضر اللقاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب، وعضو التنسيقية آلاء بسيوني.