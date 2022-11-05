«التنسيقية» تناقش مطالب أبناء القليوبية من «الحوار الوطني»: المعاش المبكر الأبرز

واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجلسات النقاشية حول الحوار الوطني في محافظة القليوبية، إذ عقد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاء جماهيريا مع أبناء قرية ورورة بمركز بنها، حول الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد النائب عمرو درويش، حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدائم على التواجد وسط أبناء الشعب المصري، والاستماع لمطالبهم وآرائهم المختلفة، مثمنا مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول الحوار الوطني والاستماع بشكل مباشر لمطالب المواطنين.

قانون التصالح واشتراطات البناء وأزمة الأسمدة

واستمع نائب التنسيقية، إلى الحضور ووجهات نظرهم في مختلف القضايا التي تهم الشارع المصري، وتطرق الحضور للحديث عن المشاكل التي يتعرضون لها والمتمثلة في إشكاليات قانون التصالح، واشتراطات البناء، وأزمة الأسمدة ومشاكل تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2018، فيما يتعلق بالمعاش المبكر، كما تحدث الحضور حول المشاكل التي يتعرض لها الصيادون، والتسجيل في مبادرة تكافل وكرامة.

معهد ديني ومدرسة فنية

وأشاروا إلى ضرورة توفير الخدمات للقرية والمركز والمتمثلة في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، ورصف الطرق، مطالبين بإنشاء معهد ديني ومدرسة فنية، كما ناشدوا الحكومة بمواجهة «الفساد في بعض الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية».

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي ستطرح خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات ‏الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة هذه القضايا مع المتخصصين مع كل المجالات.