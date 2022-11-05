انطلاق مبادرات الحوار المجتمعي لـ«حياة كريمة» بكفر الزيات.. والأهالي: «ندعم الرئيس»

شهد مركز شباب قرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم السبت، انطلاق أولى مبادرات الحوار المجتمعي لبرنامج حياة كريمة وأهميتها للمواطنين بالقرى خاصة بقرى المرحلة الثانية بمركز كفر الزيات.

وذلك بحضور الدكتورة الشيماء الشرقاوي منسق برنامج حياة كريمة بمركز كفرالزيات وعادل داود رئيس مدينة كفرالزيات والدكتورة إيناس عبدالمطلب نائب رئيس مدينة كفرالزيات وعلاء أبو هاني رئيس الوحدة المحلية بالدلجمون وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بكفر الزيات ومحافظة الغربية والمتطوعين من منسقي برنامج حياة كريمة وحشد كبير من الشباب وممثلي المرأة والشباب.

بداية المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة

وأكدت الدكتورة الشيماء الشرقاوي، منسق برنامج حياة كريمة بمركز كفرالزيات، أن أهمية مبادرة حياة كريمة للقرى المصرية تأتي في الخدمات التي ستشهدها القرية وباقي قرى مركز كفرالزيات والتأكيد على أهمية العمل التطوعي والتبرع بالأراضي اللازمة لإنشاء المشروعات وأنه يتم الاستماع لكافة الآراء والمقترحات لجميع الأهالي بالقرية لتضمينها في الخطوات التنفيذية عند بدء المرحلة الثانية في يناير المقبل إلى جانب تنظيم عدة مؤتمرات للحوار المجتمعي لبرنامج حياة كريمة بباقى قرى مركز كفرالزيات.

وتابعت: مناقشة مقترحات المواطنين في كافة المجالات وخاصة خدمات المدارس الخدمية وخطط إدخال الغاز الطبيعي ومد خطوط جديدة للصرف الصحي وإنشاء محطات معالجة للقرى المحرومة.

إنشاء مجمعات خدمية

وأشار عادل داود رئيس مدينة كفر الزيات، إلى أنه سيتم إنشاء مجمع خدمات بقرية الدلجمون يشمل خدمات الرقم القومي والتموين والمعاشات والشهر العقاري فضلا عن هدم مبنى الوحدة الصحية بالدلجمون وبناء مبنى صحي يجمع العديد من الخدمات وكذلك تطوير مركز الشباب وإنشاء مجمع للمواقف ومجمع للأسواق ومدرسة تجريبية بمجمع المدارس المقترح فضلا عن إعادة تأهيل منازل للأسر الاكثر احتياجا.

وتابع: إلى جانب المجالات الخدمية التي يحتاجها المواطنون بالقرى خاصة الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية وستتواجد لجان حياة كريمة بكل القرى لدراسة كافة احتياجاتها من الخدمات وبناء مدارس جديدة تستوعب أعداد الطلاب المستقبلية بالقرية وكذلك إعادة رصف شوارعها ومد خدمات الصرف الصحى وإنشاء محطات معالجة بالقرى المحرومة من تلك الخدمات وتغيير شبكات مياه الشرب.

الأهالي توجه الشكر للرئيس السيسي

وأضافت الدكتورة إيناس عبدالمطلب نائب رئيس مجلس مدينة كفرالزيات، أن الدولة خصصت مليارات الجنيهات للنهوض بكل القرى المصرية والسكان بها فضلا عن تنظيم قوافل طبية وعلاجية وقوافل اجتماعية بقرى حياة كريمة.

وفي نهاية المؤتمر وجه الأهالي الشكر والتقدير للقيادة السياسية على جهودها للنهوض بالمصريين مؤكدين دعمهم للدولة المصرية وقيادتها الحكيمة نحو مستقبل أفضل.