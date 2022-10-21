«التنسيقية» تستكمل جولات دعم الحوار الوطني بالغربية وعرض جهود «حياة كريمة»

تحت عنوان «قضايا الحوار الوطني» عقدت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسات نقاشية بكل من عزبة أبو ربيا، وعزبة محمد كامل الخولي محافظة الغربية، حضرها العشرات من المواطنين.

وتستهدف الجلسات، الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم وذلك ضمن جهود التنسيقية في دعم قضايا الحوار الوطني.

حرص القيادة السياسية على الاستماع لآراء المواطنين ومشكلاتهم

وفي بداية اللقاء، أكدت عريبي حرص القيادة السياسية على الاستماع لآراء المواطنين ومشكلاتهم، ثم تطرقت الجلسة، لعدد من المواضيع كأهمية العمل العام، وأهدافه؛ وأهمية تفعيل مشاركة المواطنين في جميع المحاور السياسية، والاقتصادية والمجتمعية، كما تم استعراض جهود الدولة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وشهدت الجلسة تفاعلا كبيرا من كل الفئات الموجودة والذين حرصوا على خوض النقاش وطرحوا العديد من الأسئلة عن الحوار الوطني وآليات المشاركة وتقديم المقترحات داخل لجان الحوار.

وتصدرت قضايا الزراعة، والري وتطوير وتأهيل الترع، وقطاع الصحة كذلك قضايا التعليم، وخدمات الصرف الصحي قائمة اهتمام الحضور.

الحوار الوطني هو توسيع للحوار السياسي الذي تقوم به التنسيقية منذ 2018

فيما صرحت نائبة التنسيقية، أن الحوار الوطني هو حوار موسع للحوار السياسي الذي تقوم به التنسيقية منذ 2018م بمشاركة مختلف الأيدولوجيات والتوجهات والآراء السياسية المتنوعة، وهو ما ساهم في نجاح التجربة وتحقيق الكثير من الإنجازات الكبيرة، مقترحة ضرورة استمرار مثل هذه النقاشات والندوات في الفترة المقبلة.