بتكلفة 4 مليارات جنيه.. تنفيذ 934 مشروع «حياة كريمة» بالغربية

انتهت مؤسسة «حياة كريمة» بالغربية، من تنفيذ أعمال 496 مشروعا، في قرى مركز ومدينة زفتى، والتي تشهد المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية.

وتجرى الأعمال على قدم وساق، من أجل إنهاء جميع المشروعات، البالغ عددها 935، في 22 قطاع خدمي على مستوى قرى مركز ومدينة زفتى.

مشروعات بتكلفة 4 مليارات جنيه

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن عملية تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تم على قدم وساق في مختلف قرى مركز ومدينة زفتى، ويبلغ عددها 935 داخل 54 قرية، و88 تابعا في مركز زفتى، بتكلفة 4 مليارات جنيه.

وأكد محافظ الغربية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» تعد مشروع القرن، لما تشهده من تطوير شامل في المجالات والقطاعات الخدمية كافة في القرى، من أجل النهوض والتطوير في الريف المصري.

وأضاف: «بعد ما نشهده من أعمال تطوير شامل، أصبح الريف لا يقل عن المدينة في الخدمات في مختلف القطاعات، سواء الصحة أو التكنولوجيا أو الغاز الطبيعي أو التعليم أو مياه الشرب والصرف الصحى أو غيرها من القطاعات الحكومية المختلفة».

تنفيذ المشروعات بكل دقة

وأشار «رحمي» إلى أنه يوميا يجري جولات تفقدية في قرى «حياة كريمة» بمركز زفتى، من أجل متابعة نسب تنفيذ المشروعات، لافتا إلى أن هناك مشروعات وصلت نسبة التنفيذ فيها 100%؛ إذ جرى الانتهاء من 450 مشروعا بنسبة 100%، وأخرى قاربت على الانتهاء، ونسب التنفيذ فيها تخطت الـ76%، مشددا على ضرورة تنفيذ المشروعات بكل دقة.