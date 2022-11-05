جنات تستعد لطرح أغنية «يا بختي بيه»: «اشتغلت عليها شهور»

تستعد الفنانة المغربية جنات لإطلاق أغنيتها الجديدة «يا بختي بيه»، التي تعد آخر أغنياتها لعام 2022، وذلك بعد تألقها في حفل مهرجان الموسيقى العربية الذي أحيته منذ عدة أيام.

جنات تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

جنات طرحت برومو أغنيتها الجديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليه بـ«قريبا».

وقالت جنات، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها ظلت تعمل على أغنية يابختي عدة أشهر لتخرج في صورة جيدة.

وأشارت إلى أنها الأغنية الثانية لها في النصف الثاني من عام 2022، إذ أنها أطلقت من قبل أغنية ومين يحبك.

جنات: عملت على الأغنية عدة أشهر

وكانت الفنانة المغربية، أحيت حفلا في الليلة الثانية عشرة من مهرجان الموسيقى العربية، وقدمت أغنيات الطفلة البريئة ومسا الجمال وعلى فكرة واسمع كلامي وأكتر من سنة وخيط ضعيف واوعى والبادي أظلم واللي بيني وبينك، كما قدمت أغنيات من زمن الفن الجميل؛ منها: غاب القمر لشادية وبلاش تفارق لوردة.

جنات تحيي حفلا بمهرجان الموسيقى العربية

يذكر أن آخر أغنيات جنات كانت «مين يحبك»، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد رفاعي وتوزيع شريف قاسم، والكليب من إخراج فادي حداد في العاصمة اللبنانية بيروت، وتدور فكرتها حول سيدة أعمال تعمل بالعقارات وتقع في حب أحد الأشخاص.

جدير بالذكر أن آخر ألبومات جنات التي طرحتها في الأسواق بعنوان «أنا في انتظارك» الذي تضمن 11 أغنية.