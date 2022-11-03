جنات تحيي حفلا في «أوبرا الإسكندرية» ضمن مهرجان الموسيقى العربية

أحيت الفنانة جنات حفلها الغنائي، مساء أمس الأربعاء، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو محمد الموجي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الـ31، التي تنظمه دار الأوبرا المصرية في الفترة من 20 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر.

وقدمت جنات عددا من أغنياتها، منها: «مسا الجمال، وأكثر من سنة، وإسمع كلامي، وغابة القمر، وعلى فكرة، وحب امتلاك، وخيط رفيع، وبلاش تفارق، والطفلة البريئة، وأوعي، وواحشني»، بلإضافة إلى أغنية «أنت عمري» لأم كلثوم، معربة عن سعادتها البالغة لتواجدها وسط جمهور الإسكندرية التي تعشقها وتعشقهم.

ووفق بيان دار أوبرا الإسكندرية، تفاعل جمهور الحفل مع جنات خلال غنائها بالتحية والتصفيق، مرددين كلمات الأغنيات.

الفاصل الأول من الحفل

وشارك صوليست العود الفنان محمود عبدالفتاح في الفاصل الأول من الحفل، بموسيقى محمد عبد الوهاب «من غير ليه».

وقدم الفنان أحمد عفت باقة متنوعة من أغنيات الطرب الأصيل منها «كنت فين، والهوي هوايا، وأهواك، وبيع قلبك، وأنا لك علي طول، ويا قلبي خبي،فد وفاتت جنبنا».

حفل علي الحجار

ويختتم مهرجان الموسيقي العربية حفلاته في الإسكندرية، اليوم الخميس بحفل الفنان علي الحجار، بمشاركة الفنانين: «محمود عبدالحميد، وريم حمدي، ومحمد حسن وأميرة أحمد».