الفنانة جنات: من أول يوم ليّا في القاهرة حسيت إني مصرية

أعربت الفنانة جنات، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31، التي تنقلها شبكة تلفزيون الحياة حصريا عبر شاشتها، موضحة أنّ اختيارات المهرجان للنجوم المشاركين تكون دقيقة للغاية، كما تحدّثت عن تشابه ذوق الجمهور المصري والمغربي: «الجمهور المغربي بيشارك المصري في حب الكلاسيكيات المصرية، يمكن أكتر من المصريين نفسهم، بنغني لعبدالوهاب وأم كلثوم حتى في الأفراح، ده خلاني محستش إني غريبة، من أول يوم في مصر حسيت إني مصرية».

جنات في مهرجان الموسيقى العربية

وأضافت جنات، خلال حوارها مع الإعلامية آية الغرياني على قناة «الحياة»، أنّها تغني في الحفلات منذ أكثر من 15 عاما، لكن في مهرجان الموسيقى يكون لديها رهبة شديدة وكأنّها تظهر على المسرح لأول مرة، لأن الجمهور مختلف ومميز ومن كل الفئات، لذلك حتى اختيار الأغنيات يكون مختلفا عن الحفلات الأخرى، حيث تقدم أغنياتها وإلى جانبها بعض الأغاني القديمة، قائلة: «لازم أغاني قديمة وتتغنى زي ما هي بدون تجويد».

جنات: تصنيفي كمُطربة رومانسية أسعدني للغاية

وعن سبب تصنيفها كـ مطربة رومانسية، قالت جنات: «في بدايتي مكنتش مركزة أنا همشي في أي ستايل.. فعملت أشكال كتير في أول ألبوم.. والحاجات اللي حسيت إنها قريبة مني وأنا بغنيها وإيه اللي وصل للناس أسرع وأقرب كان الرومانسي، لذلك بعد أول ألبوم اتصنفت كمطربة رومانسية، ودي حاجة أسعدتني جدا».