«تموين الدقهلية» توفر 68 طنا من الأرز المعبأ بـ12 جنيها للكيلو

حطمت مديرية التموين بالدقهلية أسعار الأرز الأبيض الشعير وباعت 68 طنا من الأرز المعبأ بسعر 12 جنيهاً للكيلو، في ميادين مدينتي المنصورة وشربين، ضمن جهود محافظة الدقهلية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتكثيف جهود قطاع التموين لمراقبة الأسواق والتصدي لكافة محاولات التلاعب بأقوات المواطنين تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة الغلاء.

وظهرت طوابير المواطنين أمام سيارات بيع الأرز الأبيض المعبأ للاستفادة من فرق السعر بعد المغالاة التي ظهرت من المتاجرين بالأرز الأبيض في السوق السوداء.

بيع 61 طن أرز شعير معبأ في ميادين المنصورة

وقال المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في بيان، إنه جرى إتاحة كمية قدرها 61 طنا من الأرز الأبيض المعبأ بميادين المنصورة المختلفة تباع كذلك بسعر الكيلو 12 جنيها وشملت مناطق ميدان الاستاد والهابي لاند وشارع الجلاء وميدان العجمي وشارع محمد فتحي.

شربين توزع الأرز الأبيض أمام مجلس المدينة

وأوضحت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة شربين، أنه بالتنسيق والتعاون مع وكيل وزارة التموين بالدقهلية جرى اليوم توفير 7 أطنان أرز أبيض معبأ جرى إتاحتها من خلال سيارات نصف نقل للبيع للمواطنين بمركز ومدينة شربين أمام رئاسة مجلس المدينة وذلك بسعر الكيلو 12 جنيها، بهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة.