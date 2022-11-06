بايدن: انتخابات التجديد النصفي للكونجرس لحظة فارقة للديمقراطية

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس لحظة فارقة للديمقراطية في بلاده، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان الرئيس الأمريكي، أشار في سابق، إلى أن محطات الفحم تكلف الكثير من المال، مضيفا في خطاب ألقاه بكاليفورنيا، أن إدارته ستغلق المحطات وستعمل على توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية.

من جانبه، انتقد السناتور الديمقراطي جو مانشين، بايدن، بسبب تصريحاته، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.