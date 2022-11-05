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الرئيس الأمريكي: أتوقع فوز الديمقراطيين في انتخابات «الكونجرس»

كتب:

حسن رمضان
02:56 ص | السبت 05 نوفمبر 2022
الرئيس الأمريكي-جو بايدن-صورة أرشيفية

الرئيس الأمريكي-جو بايدن-صورة أرشيفية

توقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي لكونجرس بلاده.

الرئيس الأمريكي: تحسن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية

وتنطلق 8 نوفمبر الجاري، انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» الأمريكي، وسط حالة امتعاض شعبي غير مسبوقةٍ منذ سنوات طويلة من أداء الديمقراطيين، والرئيس جو بايدن، وأشارت«سكاي نيوز» الإخبارية ،إلى أن سيعاد انتخاب أعضاء مجلس النواب«435 عضوا»، و35 عضوا بمجلس الشيوخ.

وأشار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى تحسن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

إدلاء ما لا يقل عن 27 مليون أمريكي بأصواتهم في الانتخابات المبكرة

وفي وقت سابق، أدلى ما لا يقل عن 27 مليون أمريكي بأصواتهم في الانتخابات المبكرة خلال البريد أو الحضور إلى مقر الانتخاب.

وفي سياق متصل، اتهم أعضاء جمهوريون بـ«النواب» الأمريكي قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» ووزارة العدل، بإساءة استخدام السلطة.

وأشارت اللجنة القضائية في الكونجرس، أمس الجمعة في تقرير مكون من 1000 صفحة، إلى معلومات حول ثقافة اللامسؤولية والتلاعب وإساءة استخدام السلطة، المتفشية على أعلى المستويات، فيما أوضح عضو اللجنة جيم جوردان، إن «إف بي آي» ، بقيادة كريستوفر راي والمدعي العام ميريك جارلاند، تم تدميره.

وشملت ادعاءات الجمهوريين، ضد مكتب «إف بي آي»، تهديدا مبالغا فيه بشكل مصطنع بالتطرف المحلي، وتفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وإساءة استخدام سلطة المراقبة في الخارج ومضايقة الآباء المعارضين لتعليم اليسار المتطرف لأطفالهم، السماح بالاعتداء على الكنائس والعيادات المعارضة للإجهاض.

 

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