حصاد محصول اللوف في الشرقية.. 500 فدان وزراعة مربحة

تشتهر بعض قرى مركز بلبيس جنوب محافظة الشرقية، بزراعة محصول اللوف الذي يعتقد الكثيرون أنه وسيلة للاستحمام قط، بينما يدخل في صناعات عديدة، كالفلاتر، المبرد الصحراوي وتنجيد الأثاث وتنقية المياه، وضاعف المزارعون المساحة المنزرعة منه هذا العام لنحو 500 فدان، لما يدرّه من عائد اقتصادي.

قال المهندس قطب باشا مدير إدارة بلبيس الزراعية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه تم مضاعفة المساحة المنزرعة بقرى «سلمنت، الزوامل، حفنة وكفر حفنة وإنشاص الرمل» من 200 إلى 500 ألف فدان من محصول اللوف، لما يدرّه من ربح للمزارع، لافتا إلى تميز زراعة اللوف بتحميل بعض الزراعات الأخرى في نفس تربة زراعته بنفس موسم الزراعة أبرزها محصول القمح.

اللوف لا يعاني أمراض النبات

وأضاف المهندس قطب أن محصول اللوف غير مكلف في زراعته مقارنة بعدد كبير من المحاصيل الزراعية فضلا عن عدم معاناة المحصول من أمراض النبات، لافتا إلى بدء زراعته في منتصف شهر فبراير وبدء حصاده من شهر يوليو وحتى شهر ديسمبر، ويتميز بكونه موفر في الأسمدة والعمالة فضلا عن ميزة ريه بالتنقيط إلى جانب الري بالغمر، ويضاف له شيكارتين يوريا للفدان.

زراعة اللوف وتحميل محاصيل عليه

وأوضح حبيب محمد حبيب من أهالي قرية الزوامل بمركز بلبيس لـ«الوطن» أنه اعتاد زراعة اللوف في حقله منذ سنوات عديدة، لافتا إلى احتياج زراعة اللوف على اعمدة خرسانية لرفع النبات أعلاه، على أن يكون عرض العمود 10 سم بينما يصل ارتفاعه إلى 150 سم، بالإضافة إلى سلوك تتعلق فيها أفرع اللوف، وتكلفة المربعات الخرسانية للفدان قد تصل 45 ألف جنيه عند أول مرة يزرع فيها، هذا بالإضافة لإنشاء أحواض مجاورة للأرض الزراعية.

قرى مركز بلبيس تتخصص في زراعة اللوف

وتابع أحمد مجاهد ملتقطا طرف الحديث من المزارع حبيب، اعتمدنا زراعة محصول اللوف منذ سنوات بعيدة، لافتا إلى تكلفته في أول مرة يزرع فيها إلا أنه في المرات التالية لزراعته يعتمد على الأسمدة والبذور وخدمته، مشيرا إلى إنتاجية الفدان في المرة الواحدة تتراوح من 6 آلاف إلى 7 آلاف كوز لوف في الجَنية الواحدة فيما يتكرر جمع المحصول من 4 إلى 7 مرات للفدان على مدار الموسم.

آخر مرحلة وضع اللوف بأحواض مياه

ولفت محمد أحمد مزارع في قرية الزوامل إلى معرفة نضج كوز اللوف من إصفرار لونه وجفاف ألياف وتماسكها كما أن الناضجة منها تصدر صوتا رنانا على عكس غير التناضجة صوتها مكتوما، متابعا أنه يتم قطع الوز من العنق ووضعه في أحواض المياه والتأكد من تشربها بالماء بوضع أحجار ثقيلة أعلاها لتغطيسها في الماء مدة 4 أيام بقشورها، ثم يستخرج وينشر في الشمس وتفضى بذوره، تجهيزا لبيعه للمستهلكين والتجار.