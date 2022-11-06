الخارجية الأمريكية: تطوير إيران المستمر للصواريخ يمثل قلقا كبيرا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، قلق «واشنطن» من تطوير إيران المستمر للصواريخ، مضيفة أن تطوير «طهران» المستمر للصواريخ يمثل قلقا كبيرا بشأن الانتشار.

تجربة إيران الصاروخية

وأشارت الوزارة الأمريكية عن إجراء إيران تجربة صاروخية، إلى أن هذه الأعمال غير مفيدة ومزعزعة للاستقرار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

إطلاق أول صاروخ ثلاثي

أمس السبت، نجحت إيران في إطلاق أول صاروخ ثلاثي محلي الصنع «قائم 100» الحامل للأقمار الصناعية، يعمل بالوقود الصلب، وقالت «قوات الجو-فضائية» التابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني»، في بيان، إن الصاروخ، قادر على حمل أقمار صناعية تزن 80 كيلوجراما، ووضعها في مدار الجو على بعد 500 كيلو متر من سطح الأرض، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية.