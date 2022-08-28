نائب أمريكي: إيران تخطط بقوة لقتل مواطنين على أراضي الولايات المتحدة

قال النائب الجمهوري دون بيكون، إنه على الرئيس الأمريكي، جو بايدن منع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المقررة في سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن طهران تخطط بقوة لقتل أمريكيين على الأراضي الأمريكية.

أكثر من 1000 من المحاربين الأمريكيين القدامى يطالبون بايدن لقاء بعض العائلات

وفي سياق متصل، طلب أكثر من 1000 من المحاربين الأمريكيين القدامى وأفراد أسر القتلى أو الجرحى في تفجيرات وهجمات أخرى في العراق وأماكن أخرى حول العالم، من رئيس البلاد جو بايدن في رسالة للقاء بعض العائلات التي قُتل أحباؤها على أيدي «طهران».

دعا قدامى المحاربين الأمريكيين وعائلاتهم إدارة بايدن، أمس الأول الخميس إلى عدم الإفراج عن الأموال المجمدة لـ«طهران» كجزء من مفاوضات الاتفاق النووي الوشيك مع إيران حتى يتم تعويض الضحايا الأمريكيين من الهجمات الإرهابية التي نفذتها إيران أو وكلائه، وفقا لما ذكرته شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية.

المحاربون القدامى: نشارك بايدن بأنه لا يجوز أبدًا السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية

وكتب المحاربون القدامى، في رسالة، إنهم يشاركون بايدن، وجهة النظر القائلة بأنه لا يجوز أبدًا السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية أو حيازتها، وأعربوا عن عدم اعتقادهم أنه يجب رفع أو تعليق أي عقوبات على «طهران» تؤدي إلى الإفراج عن الأموال المجمدة حتى صدور جميع الأحكام والمطالبات المعلقة ضد إيران، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقدرت الرسالة، أن 60 مليار دولار من الأحكام القضائية المتعلقة بالإرهاب والمرتبطة بإيران لم يتم سدادها وهي قضايا في المحاكم الأمريكية ضد»طهران»، مع وجود مليارات أخرى مقيدة في دعاوى معلقة.

وكشف جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مذكراته، الدقائق التي سبقت اغتيال قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني» قاسم سليماني عام 2020، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخباريةة الروسية.

من جانبها، قالت وسائل إعلام إيرانية، أن جهات أمنية قررت حظر فايزة هاشمي رفسنجاني، العضو المؤسس في اللجنة المركزية لحزب «كوادر البناء»، ابنة رئيس البلاد الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، من أي نشاط حزبي على خلفية أحكام قضائية سابقة ضدها بسبب انتقاداتها اللاذعة لسياسات إيران الداخلية والخارجية.

وفي وقت سابق، أعلن المدعي العام الإيراني، في طهران، علي صالحي، إصدار حكم إدانة فايزة بتهمة النشاط الدعائي ضد النظام وإهانة المقدسات.

فايزة رفسنجاني تنتقد المؤسسات الإيرانية وأجهزتها التنفيذية

وفي وقت سابق، انتقدت رفسنجاني، المؤسسات الإيرانية، وأجهزتها التنفيذية وألقت عليها اللوم بشأن الوضع الراهن، مشيرة إلى مجموعة واسعة من القضايا والمشاكل الاقتصادية في إيران، بما في ذلك الفساد الممنهج وانتشار الفقر وهروب رؤوس الأموال من البلاد الذي بلغت 18 مليار دولار سنويا

بدورها، وضعت وكالة أنباء «رسا»، الناطقة باسم الحوزة الدينية بمدينة قم الإيرانية، صفة آية الله أمام اسم مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني، علي خامنئي،، فيما قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن البعض رأوا أن الأمر يأتي ضمن التمهيدات ليخلف مجتبى والده.

وقالت وكالة «رسا»، إن مجتبى خامنئي سيقوم بتدريس دروس الخارج للفقه والأصول في هذه الحوزة، مطلقة على نجل المرشد الإيراني، صفة آية الله، وقالت إن مجتبى خامنئي له خبرة في تدريس دروس الخارج منذ 13 عاما.