عقوبات أمريكية جددة ضد إيران: 3 شركات وشخصية مهمة

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على شركات إيرانية، قالت عنها إنها تزيد روسيا بطائرات مسيرة، فيما نفت المتحدثة باسم المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن شراء المسيرات لم يكن على جدول أعمال المفاوضات بين وزيري خارجية بلادها سيرجي لافروف ونظيره الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، في نهاية أغسطس الماضي.

وأظهرت وثيقة على موقع وزارة المالية الأمريكية، توسيع «واشنطن» نطاق عقوباتها على إيران لتشمل 3 شركات وفردا مشارك في عمليات البحث والتطوير والإنتاج للمسيرات الإيرانية.

«طهران»: من الضروروي تخلي «واشنطن» عن لهجة الغموض

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء أمس الخميس، إن من الضروري، تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن لهجة الغموض في النص المنقح للاتفاق النووي مع «طهران»، لإنهاء مفاوضات رفع الحظر في أسرع وقت ممكن

وأوضح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني، «وانج يي»، إن «طهران»، جادة في التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام، فيما أكد المسؤول الصيني، على حق إيران في التوصل لحقوقها القانونية.

وأعرب «يي»، عن دعمه للمطالب الإيرانية، المعقولة في المفاوضات النووية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

كما أكد وزير الخارجية الصيني، «وانج يي»، اهتمام «بكين» بمواصلة توسيع العلاقات مع «طهران»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية.

باباك نمازي يدعو «واشنطن» إلى تعزيز جهودها لتأمين حرية عائلته

من جانبها، دعت عائلة الأمريكي سياماك نمازي، القابع في سجون إيران منذ نحو 7 سنوات إلى الإفراج عنه مؤقتا، ليكون إلى جانب والده باقر نمازي الذي يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة.

ودعا باباك نمازي، نجل باقر نمازي، في بيان، الولايات المتحدة، إلى تعزيز جهودها بشكل كبير لتأمين حرية عائلته قبل فوات الأوان، فيما قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن نمازي هو واحد من 3 أمريكيين على الأقل مسجونين في إيران.