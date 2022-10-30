شوبير يكشف تطورات أزمة كهربا بالأهلي: ينتظر حسم موقفه في يناير

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الأهلي يفكر في منح لاعبه محمود عبد المنعم كهربا قيمة عقده السابق والحالي مع النادي، لكي يقوم بتسديد الغرامة الموقعة عليه، ورفع قرار الإيقاف من أجل العودة للمشاركة في المباريات.

الأهلي سجل كهربا

وأضاف «شوبير» في حديثه عبر برنامج «ملعب أون تايم»، المذاع على شاشة قناة «أون تايم سبورتس»: «الأهلي سجل كهربا، لكن فيه مشكلة الفلوس، رغم عقد الرعاية الذي تم الإعلان عنه بمقابل مادي كبير، والأهلي متمسك باللاعب حتى الآن».

غرامة كهربا

وتابع شوبير: «اللاعب له عقد سابق مع النادي، بالإضافة إلى عقده الجديد، وسيمنحه الأهلي مقابل العقدين، ليستطع من خلالهما تسديد الغرامة ورفع الإيقاف، وحتى الآن اللاعب ينتظر ماذا سيحدث في شهر يناير بأقصى تقدير».

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