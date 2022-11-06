مصرع طفل سقط من الطابق الأول أثناء اللهو في منزله بسوهاج

لقي طفل مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف في المخ، عقب سقوطه من الطابق الأول علوي، أثناء لهوه في المنشأة بسوهاج، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة العسيرات من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفل «عمر ا ع ا»، 5 سنوات، ويقيم دائرة مركز العسيرات.

إصابة الطفل بنزيف بالمخ

وبالفحص تبين إصابة الطفل باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وادعاء سقوط من علو، وفارق الحياة أثناء تقديم الإسعافات اللازمة له، وبسؤال والدته «عبير م ا م»، 28 عاما، ربة منزل، وعمه «السيد ع ا م»، 29 عاما، عامل ويقيمان بذات الناحية، بأنه أثناء لهو الطفل أعلى سلم المنزل بالطابق الأول علوي اختل توازنه وسقط أرضاً ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، ونفيا الشبهة الجنائية.

الكشف الطبي على الجثة

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.