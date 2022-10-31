مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على كوبري بالغربية

لقي طفل مصرعه، وأصيب 4 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ملاكي على كوبري الدلجمون بمحافظة الغربية، ونُقلت الجثة إلى المشرحة، والمصابون إلى مستشفى كفر الزيات العام، لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

انقلاب سيارة

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ملاكي على كوبري الدلجمون، بدائرة المركز، وإصابة عدد من الأشخاص بإصابات خطيرة.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري الدلجمون بدائرة المركز، ما أسفر عن مصرع طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وإصابة 4 أشخاص بإصابات بالغة، وتم التحفظ على الجثة داخل المشرحة، ونقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

رفع آثار الحادث

وتم رفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور، وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.