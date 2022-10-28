مصرع طفل صعقا بالكهرباء في قرية الجحاريد بقنا

لقي طفل مصرعه، مساء اليوم الجمعة، نتيجة إصابته بصعق كهربائي، في قرية الجحاريد بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

بلاغ بمصرع طفل بصعق كهربائي

تلقي اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بمصرع طفل، إثر صعق كهربائي بقرية الجحاريد بمركز دشنا.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع يوسف صابر حسن الشاطبي، 3 سنوات، إثر تعرضه لصعق كهربائي بمنزل والده.

نقل جثمان الطفل إلى المشرحة

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي المنقولة في قرية فاو قبلي، تحت تصرف جهة التحقيق.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم العرض على النيابة، التي طلبت تحريات مباحث مركز شرطة دشنا، لكشف ملابسات الواقعة.

مصرع طفل في انهيار منزل

في سياق آخر، استقبلت مشرحة مستشفى نجع حمادي المركزي، جثة طفل لقي مصرعه في انهيار منزل، في الساعات الأولى من اليوم، بقرية هو في دائرة المركز.

وصرحت جهات التحقيق، بدفن جثة الطفل، لعدم وجود شبهة جنائية في انهيار الحائط عليه.