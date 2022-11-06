بدء تسجيل المشاركين في مؤتمر المناخ بـ«المنطقة الزرقاء».. 20 بوابة «صور»

توافدت، صباح اليوم، الوفود الخارجية المشاركين في مؤتمر قمة المناخ «cop 27» بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، على غرفة تسجيل الحضور التي تشرف عليها الأمم المتحدة لبدء فعاليات المؤتمر، حيث جرى تخصيص مكان للوفود الخارجية واستلام كارت التعريف الخاص بهم.

ورصدت «الوطن» تفاصيل عملية تسجيل الحضور من الوفود الخارجية بمؤتمر المناخ، إذ جرى تجهيز «المنطقة الزرقاء» وهي الجزء اللوجستي للمؤتمر وتشمل قاعة المؤتمرات وعدد من قاعات التفاوض والأحداث الجانبية وأجنحة الدول، وتخضع لاتفاقية الأمم المتحدة ضمن فعاليات استضافة مصر لقمة المناخ ويمنع فيها التصوير.

20 بوابة للتسجيل في مؤتمر المناخ

ويتميز التسجيل لحضور فعاليات المؤتمر بدرجة عالية من التنظيم في ظل تزايد الإقبال، إذ توجد 20 بوابة للتسجيل وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، عن طريق فحص المشاركين ومرورهم علي جهاز الكشف الحراري، إضافة إلى تعقيم القاعات بالمنطقة الزرقاء بالكامل.

حافلات مجانية لنقل المشاركين في المؤتمر

وجرى تخصيص أتوبيسات لنقل المشاركين في المؤتمر بالمجان، تدخل المنطقة الزرقاء من بوابة رقم «7»، بالإضافة إلى تخصيص 30 مبنى مجهز «كونتينر» للتسجيل ومكتب ومقاعد مخصصة لذوي الهمم.

وبدأ الصحفيون والإعلاميون التوافد علي المركز الإعلامي للمؤتمر، وهو مبنى مكون من طابقين ومزود بأكثر من 200 جهاز كمبيوتر وشاشات عرض لتغطية فعاليات المناخ التي تنطلق بعد قليل.

ويبدأ الافتتاح الرسمي لقمة المناخ اليوم، بكلمة الأمم المتحدة طبقًا للجدول المحدد لقمة المناخ، ومن المقرر أيضا أن يلقي الرئيس السيسي كلمته في المؤتمر.