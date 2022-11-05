الإعلامي محمد على خير يشيد بعدد «الوطن» عن قمة المناخ: «مبهر شكلا وموضوعا»

أشاد الإعلامي محمد علي خير بعدد جريدة «الوطن»، المقرر صدوره غدا، تزامنا مع انطلاق قمة المناخ COP 27 في مدينة شرم الشيخ، بحضور زعماء وقادة ورؤساء العالم.

وكتب الإعلامي محمد على خير منشورا له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال فيه: «أتابع منذ فترة جريدة الوطن بعد رئاسة الزميل أحمد الخطيب لها، وقرأت أكثر من ملف صحفي ممتع علي يد كتيبة من شباب الصحفيين الواعدين».

وتابع «خير»: «ثم فوجئت بعدد مبهر شكلا ومضمونا يصدر غدا من الوطن بمناسبة مؤتمر المناخ، بصراحة شغل ممتاز، إلى شباب جريدة الوطن..استمروا وإلى رئيس التحرير أحمد الخطيب..مزيد من النجاح».