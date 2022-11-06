الأمم المتحدة تحذر من 3 ظواهر مناخية قبل انطلاق COP 27

وجهت منظمة «الأمم المتحدة»، رسالة إلى قادة العالم قبل انطلاق مؤتمر المناخ «COP 27»، التي تستضيفها مدينة «شرم الشيخ»، اليوم الأحد، وقال الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، إنه يجب على القادة أن يلتزموا بالعمل على إيجاد حلول يمكنها المساعدة في إيقاف الفقر ومنعه.

ويناقش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 27» في دورته 27، الذي يحمل شعار: «معا نحو التنفيذ لتحقيق نتائج عادلة وطموحة»، العديد من القضايا المتعلقة بالتغير المناخي، وكيفية تنفيذ اتفاق «باريس للمناخ 2015» وبحث سبل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قمة المناخ التي عقدت في جلاسكو في 2021.

المسؤول الأممي: هناك أزمة غذاء عالمية لم تتكشف أبعادها بصورة واضحة

وأشار جوتيريش، إلى وجود أزمة غذاء عالمية لم تتكشف أبعادها بصورة واضحة، مضيفا أن لن يكون من الممكن إيقافها حتى نتمكن من السيطرة على أزمة التغيرات المناخية.

وحذر الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، من 3 ظواهر مناخية، ستكون آثارها مدمرة على إنتاج الغذاء في العالم: «الجفاف - موجات الحرارة الشديدة - الفيضانات».

وصول طائرة فرنسية تستخدم وقود الطيران الحيوي «ساف» إلى «شرم الشيخ»

من جانبها، قالت شبكة «سكاي نيوز» الإخباريسة، إن من بين أهداف انعقاد مؤتمر قمة المناخ «كوب 27« الذي تستضيفه مدينة «شرم الشيخ»، تخفيف الدول لانبعاثات الكربون والغازات الدفيئة والعمل على منعها.

مساء أمس السبت، وصلت إلى مطار «شرم الشيخ الدولي»، أول رحلة طيران تجارية تستخدم وقود الطيران الحيوي «ساف» المستدام الصديق للبيئة، قادمة من مطار «شارل ديجول» الفرنسي على متنها عدد من المشاركين في «كوب 27».