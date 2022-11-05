رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يكشف تفاصيل المشاركة في مؤتمر المناخ

قال كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة، إن الاتحاد الأوروبي يؤكد بقوة على أهمية التغيرات المناخية، وسوف نرى بأن الاتحاد الأوروبي ممثل على أعلى مستوى في قمة المناخ المرتقب عقدها في شرم الشيخ.

برجر: رئيس المفوضية للاتحاد الأوروبي سيحضر القمة

وأضاف «برجر»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن رئيس المفوضية للاتحاد الأوروبي سيحضر القمة التي سيجرى عقدها غدا، كما سيحضر رئيس المجلس الأوروبي، وعلى مدار الأسبوعين سنرى العديد من المفوضين الذين سوف يتعاملون مع قضايا محددة فيما يتعلق بقمة المناخ.

برجر: الاتحاد يعمل مع مصر منذ البداية للإعداد لعقد قمة المناخ

واستطرد: «الاتحاد يعمل مع مصر منذ البداية للإعداد لعقد قمة المناخ، غدا، ونائب رئيس المفوضية عقد العديد من الاجتماعات مع رئيس مؤتمر الأطراف السابع والعشرين السفير سامح شكري، وناقشنا العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالمؤتمر أولها التركيز على البيئة، ثانيا الطاقة، وفي القضيتين فنحن أيضا نحاول الوصول لأي اتفاق بين البلدان بشأن التنوع الحيوي وحماية البيئة واستغلال الهيدروجين».

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي دعم كذلك تنظيم قمة المناخ عبر الدعم المالي المرسل إلى مصر من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشاركته في المؤتمر، «نحن شاركنا في زراعة المساحات الخضراء بشرم الشيخ، ونسعى ليكون هناك استخدام أكبر للطاقة الشمسية عبر المؤتمر بمرافقة المختلفة».

وتابع: «المياه ستكون موضوعا مهما في قمة المناخ، ومصر تؤدي بشكل جيد في هذا الأمر، وأسبوع القاهرة للمياه تم الإعداد له بشكل جيد، ويعد تمهيدا لهذا المؤتمر، وكان هناك مشاركات من العديد من البلدان والقطاع الخاص، تحديدا من إفريقيا لمناقشة القضايا المتعلقة بالمياه».