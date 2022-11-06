«الوطن» ترصد التجهيزات الطبية بقمة المناخ.. بينها 3 سيارات لمكافحة العدوى

رصدت «الوطن» التجهيزات الطبية داخل المنطقة الزرقاء بمؤتمر قمة المناخ cop 27، التي تنعقد في شرم الشيخ بدءًا من اليوم، إذ يوجد 3 سيارات لمكافحة العدوى infection control والتي تعتبر وحدة عناية مركزة كاملة يعمل عليها طاقم طبي متخصص.

3 سيارات إسعاف بالمنطقة الزرقاء

والتقت «الوطن» مع مسؤول هيئة الإسعاف المصرية، وسيارة العناية المركزة المتنقلة، والذي قال إن هناك 3 سيارات إسعاف في المنطقة الزرقاء بمؤتمر المناخ، وهي من أحدث الأنواع ضمن 10 سيارات على مستوى الجمهورية، ويوجد منها عدد قليل في الدول العربية.

وحدة تعقيم مركزي في القمة

وأوضح مسؤول الإسعاف أن السيارة الحديثة بها وحدة تعقيم مركزي وتعمل بالتحكم الآلي، حيث يوجد «ترولي» آلي بعدد من مستويات لتسهيل العمل له وغرفة عناية مركزة شاملة كل الأجهزة الضرورية، منها جهاز المضخة الإلكترونية الذي يحقق أقصى نسبة أمان وخدمة للمصاب أو المريض، كما يوجد أجهزة الصدمات والتنفس الصناعي عال التردد و«مونتر» لقياس العلامات الحيوية للمريض، وهي نسبة النبض والأكسجين والسكري، ودرجة الحرارة، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية من جبيرة أو قياس ضغط وحزام عنكبوتي وغيره لرفع المصاب بشكل آمن من مكان إصابته.

طاقم طبي يعمل على سيارة الإسعاف

وأشار إلى أن أغلب الأجهزة الموجودة في سيارة الإسعاف المتنقلة غير متوفر إلا داخل مستشفيات معينة على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه يعمل عليها طاقم طبي متخصص باعتبارها وحدة عناية مركزة كاملة.