غدا.. افتتاح مبنى الدرجة الممتازة ووحدة العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ

يفتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، صباح غدٍ الاثنين، مبنى الدرجة الممتازة ووحدة العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام، وذلك على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ66، بحضور عدد من القيادات التنفيذية.

وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء مبنى الدرجة الممتازة والاقتصادية بمستشفى كفر الشيخ العام، حوالي 14 مليون جنيه بتمويل صندوق الرعاية الصحية بالمحافظة، والخطة الاستثمارية، ومن تنفيذ مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمحافظة، باستشارات هندسية لكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ.

ويُقام المبنى الجديد، على مساحة 630 مترا مربعا تقريباً، حيث يتكون المبنى من 5 طوابق، ويضم المبنى 88 سريراً، بـ4 طوابق، كل طابق به 9 غرف للمرضى، بالإضافة لغرف الخدمات الخاصة بـ الممرضين والأطباء، إضافة للطابق الأرضي والذي يضم إدارة المستشفى والشؤون القانونية وغيرهما، والطابق الأول علوي مخصص للخدمات، والثلاثة طوابق للدرجة الممتازة.

جدير بالذكر، أن مبنى الدرجة الممتازة بمستشفى كفر الشيخ العام، كان مهملاً منذ حوالي 5 سنوات وعندما قرر المحافظون السابقون ترميمه، وبعد الشروع في عملية الترميم تبين أنه لن يصلح للترميم ولا بد من هدمه، فقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هدمه، وإعادة إنشائه.

وتحتفل محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي في 4 نوفمبر من كل عام، والذي يوافق ذكرى معركة البرلس البحرية التي انتصر فيها المصريون على المدمرة الإنجليزية أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م.