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بدء توافد ضيوف شرم الشيخ لحضور الجلسة الافتتاحية لـCOP27

كتب:

عمرو الورواري وحمادة الشوادفي
10:34 ص | الأحد 06 نوفمبر 2022
المشاركون في قمة المناخ

المشاركون في قمة المناخ

بدأ ضيوف مصر المشاركين في قمة المناخ COP27، التوافد إلى قاعة المؤتمرات، لحضور الجلسة الافتتاحية وأولى فعاليات القمة المقرر انطلاقها بعد دقائق قليلة.

وتوافد على القاعات عدد من ممثلي العديد من الدول العربية والأوروبية، وعلى رأسهم السعودية والإمارات واليمن والجزائر وفرنسا وبريطانيا والسويد.

رفع علم قمة المناخ 

ومن المفترض رفع علم الأمم المتحدة، باعتبارها الراعي لـ قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ، في أول فعاليات القمة صباح اليوم.

واستقبل مطار شرم الشيخ الدولي على مدار الساعات الماضية، عددا كبيرا من الوفود الأوروبية والعربية والأفريقية والآسيوية للمشاركة في قمة المناخ.

تسجيل الضيوف للمشاركة في افتتاح COP27

وتوافد المئات من المشاركين في الساعات الأولى من صباح اليوم على قاعة التسجيل، لاستكمال أوراق التسجيل الخاصة بهم وإتمام الحصول على بطاقات الهوية الخاصة بهم للمشاركة في القمة.

وانتشرت سيارات التأمين والإسعاف في الشوارع المحيطة بقاعة المؤتمرات والمنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء استعدادا لانطلاق القمة.

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بقلم عمرو الورواري وحمادة الشوادفي