نشأت الديهي: قمة المناخ cop27 تناقش القضية الأكثر إزعاجا للكرة الأرضية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قمة المناخ الدولي «cop27»، المنعقدة في شرم الشيخ، سيحضرها 40 ألف مشارك، معقبًا: «40 ألف مشارك لديه هموم ومقترحات للقضية الأكثر إزعاجًا للكرة الأرضية»، مشيرًا إلى أن الدولة من أكبر وأصغر موظف، تعمل من أجل خروج المؤتمر بشكل يليق بمصر.

ترتيبات وتجهيزات غير مسبوقة

أضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن مصر في قمة المناخ جهزت ورتبت بطريقة غير مسبوقة، خاصة أن هذا المنتدى يعتبر الأهم، لأنه يناقش أوجاع وهموم الكرة الأرضية، ويعتبر أضخم منتدى من حيث وجود أكثر من 100 زعيم بأفضل صورة.

وتابع أن الكرة الأرضية تتحرك على قضبان من القلق، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وارتفاع منسوب مياه البحار بسبب ذوبان الجليد، خلاف معاناة الكثير من الدول من الجفاف مثل إيطاليا، وهناك مناطق أخرى تشهد فيضانات لأول مرة في أمريكا اللاتينية، أو بعض الدول العربية، التي كانت فكرة وجود فيضان في هذه الدول ضربًا من الخيال.

حالة رعب من التغيرات المناخية

ولفت إلى أن العالم يعيش حالة من القلق، بسبب الاختلالات البيئية، التي أدت لارتفاع درجة الحرارة، مشيرًا إلى أن المواطن العالمي في حالة رعب من التغيرات المناخية، وارتفاع درجة الحرارة التي أدت للكثير من الفقر والقلق، وظهور بعض الأوبئة التي ظهرت نتيجة الخلل في البيئي.