رئيس إدارة البحوث بـ«قصور الثقافة»: سنعرض منتجات ورش «حياة كريمة» في قمة المناخ

تشارك قطاعات وزارة الثقافة في العديد من الفعاليات المتنوعة في مؤتمر وقمة المناخ بشرم الشيخ، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، ومن بين المشاركات معارض تراثية تقدم منتجات الورش التي نظمتها هيئة قصور الثقافة في قرى مبادرة «حياة كريمة» في الأقاليم.

منتجات الورش الفنية في قمة المناخ

وقالت الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، في تصريح لـ«الوطن»: ننظم معرضًا للأشغال الفنية والديكوباج، وهي من نتاج الورش الفنية التي كانت هيئة قصور الثقافة تنظمها لشباب المناطق الحدودية من خلال برنامج «أهل مصر»، إذ نظمنا مجموعة من الورش للشباب في قرى مبادرة حياة كريمة، لتعلم الفنون التراثية.

وتابعت «موسى»: أما الحلي فهو من نتاج الورش التي نظمتها الهيئة في قرى حياة كريمة، مشيرة إلى أن تصميم الحلي من الفنون العريقة في مصر.

فعاليات متنوعة من وزارة الثقافة في قمة المناخ

وتفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني مساء أمس، وقبل ساعات من انطلاق فعاليات قمة المناخ، أجنحة وزارة الثقافة المشاركة في الحدث الدولي، إذ تشارك الوزارة بثلاث أجنحة في المعرض المقام ضمن الفعاليات.

كما يتابع المخرج هشام عطوة رئيس قصور الثقافة استعدادات الهيئة لتقديم العروض الفنية التي تقدمها فرق الفنون الشعبية لاستقبال ضيوف مصر، بتقديم مجموعة من الرقصات الشعبية، والغنائية، والأزياء الفلكلورية التراثية، يوميًا، على المسارح المفتوحة والشوارع، والممشى السياحي لمدينة شرم الشيخ؛ ترحيبا بالضيوف.

كما تُقام من الحفلات الفنية، لكل من الفنان عامر التوني وفرقة المولوية، والفنانة نسمة عبدالعزيز وفرقتها، وأخرى لنجوم الطرب بدار الأوبرا المصرية.

وتشمل مشاركات الوزارة أجنحة للحرف التراثية والتقليدية، تضم مختلف منتجات الحرف التراثية من أقاليم مصر، إضافة لندوة لمناقشة منهجية رواد العمارة الموائمة لدى المعماريين الكبيرين، حسن فتحي، رمسيس ويصا، في التعامل مع التغيرات المُناخ.