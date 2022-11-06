موعد عودة التيار الكهربائي بعد انقطاعه في 12 منطقة بالإسكندرية اليوم

انقطعت الكهرباء عن 12 منطقة في شرق وغرب الإسكندرية، منذ قليل، ويستمر هذا الانقطاع حتى منتصف ظهر اليوم، وفقا لما أعلنته شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء في بيان لها.

وبحسب بيان شركة كهرباء الإسكندرية، اليوم الأحد، فإن انقطاع التيار الكهربائي اليوم في 12 منطقة على مستوى الإسكندرية جاء نتيجة لإجراء أعمال الصيانة، وذلك في الفترة من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا.

انقطاع الكهرباء شرق الإسكندرية اليوم

وتتصدر مناطق شرق الإسكندرية أماكن انقطاع الكهرباء وهي «غرب ابو قير : غرب طريق على ماهر، وسیدی بشر: شارع محمد الفقى الملك حفني مع محمد نجيب، وسابا باشا: خليل الخياط كفرعبدة، وباكوس: آخر شارع ونجت بجوار شركة التامين خلف البنزينة الساعة».

انقطاع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية

فيما انقطعت الكهرباء في عدد من المناطق بوسط الإسكندرية، وهي «محرم بك: مستشفى القبطي، و21 شارع جعفر، والجمرك: الشعبة الهندسية 1».

وانقطعت الكهرباء غرب الإسكندرية في أماكن هي «القباري: شركة مضارب الأرز، والهانوفيل: ديار التنمية العقارية، وأبو تلات: سيدي كرير، ومرغم: أنور حنفي».