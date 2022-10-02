القبض على مسجل خطر لسرقته 8 غرف تحكم كهرباء في الإسكندرية

تمكن قطاع الامن العام بوزارة الداخلية من القبض على مسجل خطر قام بسرقة محتويات غرف الكهرباء بالاسكندرية وبيعها لتاجر أدوات كهربائية.

سرقة محتويات غرف الكهرباء بالاسكندرية

وذكرت التحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه فى الإسكندرية بإرتكاب وقائع سرقة بعض محتويات وأجزاء من غرف كهرباء "جارى إنشائها" بمنطقة شرق الإسكندرية.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه 8 وقائع سرقات أجزاء ومحتويات غرف كهرباء بأسلوب "كسر الباب الخارجى للغرفة".

إخفاء المسروقات

كما أضاف أنه قام بإخفاء المسروقات لدى تاجر أدوات كهربائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، وبإستهداف الأخير تم ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها بالمحل الخاص به ، وبمواجهة المتهم الأول إعترف بسرقة المضبوطات والتصرف فيها بالبيع للمتهم الثانى.

كما أفادت الجهات المعنية بأن المضبوطات تقدر قيمتها بمبلغ مليون ومائتان ألف جنيه، كما تم تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.