عناوين وتليفونات 49 إدارة لخدمة 2.8 مليون مشترك بـ«كهرباء الإسكندرية»

خصصت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء 49 إدارة منها 22 تجارية و27 فنية لخدمة 2.8 مليون مشترك يقع في نطاق عملها من أبي قير شرقًا حتى مدينة الحمام غربًا بمساحة 2900 كم2.

استقبال شكاوى واستفسارات المشتركين

وتستعرض «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها للمواطنين عناوين وأرقام التليفونات التي خصصتها شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء لاستقبال شكاوى واستفسارات المشتركين بالإدارات الفنية والتجارية.

عناوين وأرقام تليفونات الإدارات التجارية بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

- أبوقير: بجوار قسم شرطة أبوقير 5623158- المندرة: عمارة 40 مدينة بنك فيصل

- سيدي بشر قبلي 5332148- الجلاء: عمارة 86 مدينة فيصل 5370031- خورشيد (قبلي - بحري): شارع الزوايدة العمومي خلف نقطة شرطة خورشيد.

- سيدي بشر: شارع المعمورة الشاطيء - أمام الملاهي 5493920

- سابا باشا: 9 شارع محمد صالح أبو يوسف خلف قسم الرمل 5840350

- السيوف: عمارة غرناطة - شارع أديب معقد 3306694

- باكوس: تقاطع شارع العشرين مع شارع محطة السوق- عمارة أليكس جروب (كرنفال) - باكوس 5015604

- أبيس: الطريق الزراعي / بجوار مطار النزهة / أمام مكتب المرور 3806721

- سموحة: عمارة 26 شارع فيكتور عمانويل 4259327

- الإبراهيمية :1 شارع عبد المنعم سند

- الإبراهيمية / طريق الحرية 5923637

- النصر: شارع النصر - المنشية 4806453

- محرم بك: زين العابدين - محرم بك 4948105

- القباري: تقاطع الأمان والسلطان شاة خلف المحكمة - القباري 4404211

- الدخيلة: أول طريق إسكندرية / مطروح بجوار محكمة الدخيلة - أمام سنترال الدخيلة 2202328

- مرغم: 26 الطريق الصحراوي أمام شركة العامرية للأدوية 4700323

- العامريـة: شارع الحي القديم - أمام الناصرية 4480831

- البيطاش: شارع البيطاش الرئيسي - عمارة الطيار 3085935

- الهانوفيل: طريق إسكندرية / مطروح أمام فتح الله 4382171

- الساحل الشمالي: ك 21 داخل مساكن المحافظة 3026950

- برج العرب: برج العرب الجديدة - محطة البنك 4591642

- الحمام: مساكن مجلس مدينة الحمام عمارة 28 أمام مركز الشباب والرياضة 4750563

عناوين وأرقام تليفونات الإدارات الفنية بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

- أبوقيــر: نهاية شارع الجمهورية بجوار شارع الحلقات - أبوقير ت: 5622752

- المندرة: عمارة 40 مدينة بنك فيصل

- سيدي بشر قبلي ت: 5367523

- خورشيد: شارع الزوايدة العمومي خلف نقطة شرطة خورشيد ت: 5189030

- سيدي بشر: تقاطع شارع البكباشي محمود العيسوي مع شارع مسجد سيدي بشر ت: 5559816

- سابا باشا: 9 شارع محمد صالح أبو يوسف خلف قسم الرمل ت: 5845934

- السيوف: شارع نبيه المصري طريق الحرية - لوران أمام التأمين الصحي ت: 5831962

- باكوس: تقاطع شارع العشرين مع شارع محطة السوق- عمارة اليكس جروب (كرنفال) - باكوس ت: 5035607

- أبيس: عمارة 27 تعاونيات سموحــة ت: 4242503

- سموحة: شارع ادمون فرمون - بجوار المركز الاوليمبي ت: 4259327

-الإبراهيمية: 1 شارع عبد المنعم سند - الإبراهيمية / طريق الحرية ت: 5923442

- الجمرك 77: شارع الجزائر - انسطاسي - اللبان ت:4889801

- محرم بك: 57 شارع محرم بك - محرم بك ت: 3919840

- القباري: تقاطع الامان و السلطان شاة خلف المحكمة - القباري ت:

4400528

- الدخيلة: أول طريق إسكندرية / مطروح بجوار محكمة الدخيلة - أمام سنترال الدخيلة ت: 2210343

- مرغم: الطريق الصحراوي ك 24.5 امام شركة العامرية للأدويــة 4700389

- العامريـة: امام قسم العامرية اول بجوار مستشفي العامرية العام

- العامرية الجديدة ت: 4488469

- البيطاش: شارع البيطاش الرئيسي - عمارة الطيار ت: 3087372

- الهانوفيل: طريق إسكندرية / مطروح بعد مدخل الهانوفيل امام سوق الهانوفيل ت: 4344637

- الساحل الشمالي: مدخل أبو تلات - طريق مرسي مطروح ك 23 - شارع الساحل الشمالي ت: 5084760

- برج العرب: المنطقة الصناعية الأولي امام شركة فاين فودز

- برج العرب الجديدة ت: 4592386

- الحمام: طريق مطروح - شارع خط المياة أمام السكة الحديد ت: 4752129