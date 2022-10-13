القبض على موظف بـ«كهرباء الإسكندرية» لاستيلائه على أموال التحصيل

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من القبض على موظف بشركة كهرباء؛ لاختلاس عهدته.

كان محامي إحدى شركات توزيع الكهرباء، مقيم في الإسكندرية بقيام موظف بإحدى الإدارات التابعة لذات الشركة، له معلومات جنائية، مقيم في الإسكندرية، باختلاس مبالغ مالية من عهدته، دون وجه حق، ما أضر بأموال الشركة جهة عمله.

ضبط المتهم

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها المشكو في حقه، إذ استغل المذكور طبيعة عمله وموقعه الوظيفي في غضون شهر مايو 2022، وحصّل مبالغ مالية من المواطنين مقابل الإيصالات المسلمة إليه واختلاسه تلك المبالغ لنفسه، وعدم توريدها لخزينة الشركة، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام بقيمة المبالغ المستولى عليها.

وضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات، وأقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتُخذت الإجراءات القانونية.