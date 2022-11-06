محافظ جنوب سيناء: تسجيل أكثر من 42 ألف مشارك في قمة المناخ مصر 2022

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن التسجيل في قمة المناخ مصر 2022، تخطى 42 ألف مشارك من كل دول العالم، في قمة استثنائية تستضيفها مصر، وتنطلق اليوم الأحد في مدينة شرم الشيخ.

وأضاف «فودة» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن 197 دولة تشارك رسمياً في قمة المناخ cop 27.

بدء توافد المشاركين في قمة المناخ مصر 2022

وتوافد الآلاف من المشاركين في قمة المناخ مصر 2022، على قاعات المؤتمرات قبل انطلاق أولى الفعاليات وبدء ورش العمل بعد الجلسة الافتتاحية.

وشهدت قاعات التسجيل، في الساعات الأولى من صباح اليوم، توافد الراغبين في استكمال أوراق التسجيل الخاصة بهم، والحصول على بطاقة الهوية الخاصة بالمؤتمر.